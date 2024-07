Lo show di Morgan è patetico e pericoloso e rischia di fare una sola vittima | Angelica Schiatti di nuovo

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 16 luglio 2024) Dopo che Selvaggia Lucarelli ha portato alla luce la drammatica vicenda che vede protagonistadi stalking e diffamazione da parte di, quest’ultimo ha deciso di mettere in scena uno spettacolo, ma soprattutto molto, ma molto. Marco Castoldi, vero nome del cantante, infatti, ha annunciato che, attraverso i suoi social, racconterà la sua verità sulla vicenda in questione: il format a puntate si chiamerà #gel. Insomma,– che ha accusatodi essere alla ricerca di visibilità (da quando subire per quattro anni senza mai parlare vuol dire cercare visibilità?) – ha deciso di approfittare di questa vicenda per trarne dei benefici e avere quanta più visibilità possibile.