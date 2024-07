L' analisi di Luttwak | Trump abbandona gli estremisti e diventa moderato Piace all' Ue

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 16 luglio 2024) «Quest'evento cambia i toni della prossima campagna elettorale. Donaldgli estremismi e sposa la causa moderata. Ciò avrà conseguenze anche in ambito internazionale, a partire dal rapporto con Giorgia Meloni». A dirlo Edward, politologo e saggista statunitense.In queste ore fioriscono le teorie del complotto. Chi c'è dietro questo attentato? «Chi ha sparato era un pazzoide. Le restanti teorie sono stupidaggini per riempire qualche pagina di giornale. Il suo atto, piuttosto, ha chiare conseguenze politiche». Quali? «Il presidente Joe Biden smetterà di sostenere che questa non è un'elezione normale. Non ascolteremo più la baggianata per cui se vinceràmorirà la democrazia. La seconda conseguenza, invece, riguarderà il fronte conservatore. Donald, per forza di cose, abbandonerà le frange più estreme del suo schieramento».