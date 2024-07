Jack lo squartatore era un membro della famiglia reale? Le ultime ipotesi sul serial killer più famoso del mondo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 16 luglio 2024)lo, ilpiùstoria, l’uomo che terrorizzò l’impero britannico vittoriano e che non fu mai trovato da Scotland Yard, era un? Possibile. Per qualcuno, come ricorda Il Giornale, il mostro di Whitechapel avrebbe potuto contare su una possibile posizione sociale talmente elevata da consentirgli di agire indisturbato. Una totale immunità che sarebbe derivata addirittura dalla Corona britannica. I cinque omicidi impuniti di(soprannome affibbiato successivamente) uccise cinque prostitute londinesi nel 1888 a Whitechapel, in una Londra degradata ed emarginata. Le cinque donne erano: Mary Ann Nichols (43 anni), Annie Chapman (47 anni), Elizabeth Stride (44 anni), Catherine Eddowes (46 anni) e Mary Jane Kelly (25 anni).