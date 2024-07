Jack Black cancella il tour dei Tenacious D | Kyle Gass si scusa per la frase su Trump

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 16 luglio 2024) Non proseguiranno i concerti in Australia della band dopo le parole sull'attentato all'ex presidente. Non si è placata la bufera intorno aiD, la band rock di, dopo il commento pubblico di quest'ultimo nei confronti di Donalde dell'attentato subito dall'ex presidente sabato nella cittadina di Butler. In un video circolato su X, si sentefare un commento sul tentativo di assassinio del candidato alla Casa Bianca davanti al pubblico del concerto che si è tenuto in Australia, nelche doveva proseguire in questi giorni in altre città. Concertitiha dichiarato di essere stato colto di sorpresa dalle parole di