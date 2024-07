Inghilterra | Gareth Southgate si è dimesso da CT della nazionale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 luglio 2024)si è ufficialmentedalla carica di commissario tecnicoinglese. L’ormai ex tecnicodei Tre Leoni mette fine a un sodalizio durato quasi otto anni, dal novembre 2016. In questi anni ha portato l’alle finali di Euro 2024 e Euro 2021, alle semifinaliCoppa del Mondo 2018 e ai quarti di finaleCoppa del Mondo 2022. Queste le sue parole tramite il sito webFootball Association: “È stato l’onoremia vita giocare per e allenare l’. Ha significato tutto per me e ho dato tutto me stesso. Ma è tempo di cambiamenti e di un nuovo capitolo. La finale di domenica a Berlino contro la Spagna è stata la mia ultima partita come allenatore dell’“. Indunque è già tempo di pensare ai sostituti, e secondo The Guardian ci sarebbero i nomi tre caldi.