In piazza per difendere gli ambulatori Mobilitazione Uap il 30 settembre

(Di martedì 16 luglio 2024) L' Uap, l'Unione, Poli, Enti e Ospedalità privata autorizzata e privata convenzionata, «esprime a livello nazionale pieno appoggio al Presidente della Fnomceo Anelli nella tutela della professionalità dei medici e annuncia una manifestazione massiva per il 30, che vedrà tutte le maggiori associazioni di categoria, unite a livello nazionale, per sostenere la qualità e la professionalità dell'attività medica, evitando il reato di abuso della professione e tutelando chi eroga servizi sanitari nel rispetto delle normative nazionali e del D.Lgs. n. 502/1992». Lo annuncia la stessa Uap in una nota. «Purtroppo - sostiene la dott.ssa Giorlandino, Presidente Uap - viviamo un periodo di totale mancanza di tutela delle procedure nazionali previste dalla sanità italiana, proprio come nel Far West.