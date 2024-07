I fratelli Duffer produrranno una nuova serie horror per Netflix | Una storia da brivido

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 16 luglio 2024) Matt e Ross, i creatori della fortunatissima Stranger Things,, sempre per, unadal titolo di Something Very Bad Is Going To Happen, creata dalla scrittrice Haley Z. Boston, che fungerà anche da showrunner e produttrice esecutiva. Al momento non si hanno ulteriori dettagli sul progetto, se si esclude una breve sinossi. La, infatti, narra della vita di una coppia, in procinto di sposarsi, nella settimana antecedente alle nozze Si tratta di und’atmosfera ambientata durante un matrimonio, che segue lo sposo e la sposa nella settiman precedente alle drammatiche nozze no, questo non è uno spoiler, il titolo parla di qualcosa di brutto che sta per succedere Peter Friedlander.