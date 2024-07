HydraFacial come funziona la pulizia del viso hi-tech

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Negli ultimi tempi, in fatto di trattamenti più innovativi e completi per mantenere la pelle pulita, luminosa e giovane, si parla molto di un metodo di nuova generazione chiamato. Con questa espressione si fa riferimento a un dispositivo didelhi-, utilizzata negli studi e nei centri di medicina estetica, per pulire, esfoliare, purificare a fondo i pori cutanei. La pelle risulta più idratata e si mostra immediatamente più luminosa e fresca fin dalla prima seduta, beneficiando di un effetto lifting istantaneo e naturale. Caratteristiche Secondo alcuni rumors, si sono sottoposte a questa tecnica anche star famoseBeyoncé, Britney Spears e Kate Winslet. I trattamenti sono personalizzati in base alle caratteristiche di ogni pelle. Tendenzialmente durano mezz’ora ciascuno.