Golf Woods | Giocherò finché sarò in grado di vincere

(Di martedì 16 luglio 2024) L’eterno campione del green Tiger, alla vigilia del The Open, in Scozia, risponde a chi, come Colin Montgomerie, lo ‘invita’ a ritirarsi dall’attività agonistica: “potrò esentirò di poterancora un evento”. Dopodichéparla della scelta di rifiutare la carica di capitano del team Usa alla Ryder Cup 2025: “E’ stata una decisione sofferta, difficile da prendere. Purtroppo, non potevo dedicare tutto il tempo necessario per svolgere al meglio il lavoro. Keegan Bradley sarà un grande leader. Il prossimo anno, prenderà il via anche la nuova lega tecnologica, la TGL. Se a questo aggiungiamo le negoziazioni con il Pif, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita, per l’unificazione del, e la routine quotidiana, ecco che il mio tempo diverrebbe davvero limitato”, ha spiegato il 15 volte campione Major.