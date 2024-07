Fmi rivede al rialzo crescita Italia

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 16 luglio 2024) 16.30 Il Fondo Monetario Internazionalealle previsioni diper l'nel 2025 che sono ora dello 0,9% rispetto allo 0,7% della stima precedente. Nell'anno in corso il Pilno crescerà dello 0,7%. Nel 2024 laglobale sarà del 3,2% e nel 2025 salirà al 3,5%. Per la Germania le stime sono invariate: +0,2% nel 2024 e +1,3% nel 2025. Per la Francia il Fmi ritocca laper il 2024 dallo 0,7% allo 0.9%, mentre per il prossimo annolaal ribasso da 1,4% a 1,4%.