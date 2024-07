Cresce il turismo in provincia Il lago resta la meta più gettonata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 luglio 2024) Ilaumenta ancora indi Varese: i primi quattro mesi del 2024 registrano un trend di crescita dei pernottamenti nelle strutture ricettive del territoriole. Dopo che il 2023 si era chiuso a quota 2 milioni e 500mila presenze, stabilendo il record di sempre superando il precedente primato del 2019, il periodo gennaio-aprile 2024 mostra un incremento del 3,3% nell’arco dei dodici mesi, sulla base dei numeri evidenziati dal sistema "Ross1000, Polis-Regione Lombardia". Le cifre elaborate dall’Ufficio analisi economiche della Camera di Commercio di Varese, ancora provvisorie e in attesa di validazione, dicono che sono stati circa 656mila i pernottamenti nelle strutture ricettive del Varesotto. In particolare un approfondimento sull’area attorno aldi Varese segnala come le presenze si siano stabilizzate intorno a quota 103mila. Valori che sono il ...