Commissioni il risiko Bilancio a Nanni Pd ’Statuto’ per Zonari e Mondini alla scuola

(Di martedì 16 luglio 2024) Una seduta di Consiglio Comunale ‘balneare’. Non che l’ordine del giorno incentivasse il brio. E, infatti, è andato tutto secondo copione, accordi e (dis)accordi. Pochi, questi ultimi, per la verità. Tutto nasce dmozione d’ordine presentata dal capogruppo dem, Massimo Buriani. L’intendimento della minoranza – avevano aderito tutti – era quello di chiedere al sindaco Alan Fabbri di presentare le linee di mandato "entro il mese di luglio". Una richiesta difficilmente realizzabile. E, infatti, il documento della minoranza non è passato. Lo screzio si è consumato tra Leonardo Fiorentini e Francesco Rendine sul filo dell’interpretazione delle tempistiche di presentazione previste dal regolamento. Prevale, come era chiaro, la linea della maggioranza. Anche se quel "ci proviamo", detto dal sindaco Alan Fabbri durante la discussione lascia presagire che lui e la sua squadra siano ...