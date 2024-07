Chi è Leo Borg? Il figlio del grande Bjorn che oggi sfida Nadal

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 luglio 2024) Rafafail suo rientro in campo in singolare a oltre un mese e mezzo di distanza dall’ultima apparizione, dopo la sconfitta al primo turno del Roland Garros con Alexander Zverev. Il maiorchino ha già giocato ieri in doppio per testare la sua condizione fisica, in coppia con Casper Ruud, battendo Andreozzi e Reyes Varela in due set. L’avversario dell’ex numero 1 al mondo nel primo turno del torneo Atp di Bastad 250 sarà Leod’arte del leggendario, vincitore di 11 slam (6 Roland Garros e 5 consecutivi Wimbledon) e che ha segnato la storia di questo sport fin da giovanissimo negli anni ’70. Celebri poi le sue battaglie con John McEnroe, con cui si è diviso lo scettro di dominatore della scena. IlLeo però, seppur ancora giovane – è un classe 2003 – non sembra avere la stoffa del padre.