Che cos’è BookTok e perché se ne parla così tanto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Roma, 16 luglio 2024 – Ormai è quasi impossibile non sentirnere.è virale – letteralmente. L’hashtag su TikTok ha dato vita a una community di creatori – e consumatori – di contenuti da miliardi di visualizzazioni, diventandopopolare da avere un impatto concreto sul mondo dell’editoria. Sempre più librerie hanno una sezione, online o proprio fisica, dedicata ai “libri più chiacchierati sul”, e dal 2023 anche il Salone del libro di Torino ha istituito in partnership con TikTok i “Awards”. Madi preciso? È difficile definire chi sia stato il primo utente a utilizzare l’hashtag #, ma è successo negli Stati Uniti, nel 2020. Durante la pandemia, l’hashtag ha iniziato a emergere sulla piattaforma, apparendo nelle caption di video molto brevi in cui siva di libri.