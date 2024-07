Cecchini contro Trump? Una clamorosa censura | Simpson cosa non viene trasmesso | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Un mistero tra i misteri dell'attentato a Donaldè la (presunta) previsione dei. Il celebre cartoon americano nel corso degli anni è diventato noto per aver anticipato il futuro: dai mondiali di calcio in Qatar, alla pandemia da covid passando proprio per l'elezione di The Donald. Dopo il tentato presidenticidio di Butler sono tornati al centro dell'attenzione per aver prefigurato una scena molto simile a quella che il 14 luglio, ha infiammato l'America. Sul web è comparsa infatti una foto diin una bara, animato dall'iconico stile in fondo giallo della serie di Matt Groening. Andando a scartabellare le varie stagioni, però, non si trova traccia dell'episodio con la morte di, smentita infatti nelle scorse ore dal sito di fact-checking Snopes che l'aveva bollata come falsa.