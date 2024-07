Cambiaghi il predestinato La foto a Berlino a 5 anni i primi guizzi sul cemento E quel legame con Sartori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) A Vimercate dove ti giri c’è un. Nicolò, classe 2000, non risulta essere però parente di Michela, che ha quattropiù di lui e indossa le maglie dell’Inter e della nazionale azzurra. Stesso cognome, stesso destino? Per ora Nicolò si è fermato all’Under 21, ma chissà che il nuovo corso spallettiano non getti un occhio anche a lui. Di sicuro gli occhi fissi su di lui, da, li ha Giov, che il neo esterno rossoblù se lo è trovato a Zingonia, casa madre dell’Atalanta, dove Nicolò ha messo piede già all’età di nove, molto prima che arrivasse a Bergamo l’attuale uomo mercato rossoblù. Le stimmate delperò gli erano spuntate ancor prima, quando iin estate lasciavano la Brianza e facevano armi e bagagli per la Calabria, destinazione Tropea.