Biden si dice pronto per il secondo dibattito contro Trump a settembre

(Di martedì 16 luglio 2024) In un’intervista esclusiva con Lester Holt della Nbc, Joeha detto di esserea unDonalde che non ha «intenzione di fare un’altra performance di quel livello» così basso. Il presidente degli Stati Uniti ha rivelato di aver parlato condopo l’attentato in Pennsylvania e che la conversazione è stata «molto cordiale. Gli ho detto che ero preoccupato e che volevo essere sicuro di sapere come stava effettivamente. Sembrava che stesse bene. Ha detto che stava bene e mi ha ringraziato per averlo chiamato». Il presidente degli Stati Uniti ha confermato di aver avuto incontri con le principali agenzie di intelligence per discutere dell’attentato e ha espresso fiducia nel lavoro dei Servizi Segreti.