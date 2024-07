Ascolti tv a ‘Battiti Live’ su Canale 5 il prime time di lunedì 15 luglio

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

Canale 5 con Temptation Island ha vinto il prime time di ieri sera, lunedì 15 luglio 2024, con 2.351.000 telespettatori e uno share del 21,95%. Secondo gradino del podio per Rai1 con la replica della serie 'Mina Settembre' vista da 1.789.000 telespettatori pari al 12,7% di share. Terzo gradino del podio per Italia1 con 'Chicago PD' che ha realizzato 1.015.000 telespettatori e uno share del 7,65%. Fuori dal podio su Rai3 'Kilimangiaro Estate' ha interessato 694.000 telespettatori pari a uno share del 4,8% mentre su Retequattro 'Quarta Repubblica' è stata seguita da 651.000 telespettatori (share del 5,85%).