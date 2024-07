Appuntamento in Via Lattea | si rinnova sabato l’apertura serale del Planetario di Città della Scienza

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 16 luglio 2024) “in Via”: ildiapre le porte di sera20 luglio per illuminare i visitatori con i suggestivi raggi di Luna piena! Proprio in quella data ricorre, infatti, la Giornata mondialeLuna approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, la data fu scelta per commemorare il primo sbarco dell’uomo sul nostro satellite nel 1969, evento considerato dalla NASA come “la più grande conquista tecnologica di tutti i tempi”. Come un ponte tra il pianeta Terra e l’universo profondo, la Luna è considerata esattamente a metà strada, lontana per essere raggiunta facilmente ma abbastanza vicina per essere ammirata in tutto il suo splendore. Il satellite si presta così tanto ad analogie, riflessioni, ipotesi intriganti, come un sogno di cui si intravede l’esistenza, che non poteva non essere il protagonista assoluto di questo evento.