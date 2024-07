A Napoli e in Italia il passato di violenze di Greenwood sulle donne passa del tutto inosservato

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 16 luglio 2024) A(e in) ildididel. Il che la dice lunga sul grado di maschilismo di cui è infarcita la nostra società, non solo l’ambiente calcistico. Mason, ex enfant prodige del calcio inglese, è stato protagonista di un clamoroso episodio di violenza. Che scoppiò quando la sua storica fidanzata (ora madre di suo figlio, i due si sono riappacificati) pubblicò un video sui social in cui appariva fin troppo evidente lo stato in cui il calciatore l’aveva ridotta. Oltre ad averla costretta a un rapporto sessuale non consenziente (che è violenza sessuale, specifica che dovrebbe essere superflua ma è meglio non fidarsi). La vicenda ha poi assunto contorni poco chiari.