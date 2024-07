Violenza sessuale in ambulanza | 55enne aggredisce un’operatrice del 118 a Roma arrestato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024), 15 luglio 2024 –a bordo di un'. È successo sabato sera durante un trasporto verso l’ospedale: unha tentato di avere un rapportocon24enne del 118. Si è avventato su di lei durante la corsa in ospedale. L’uomo, originario del Bangladesh, è statodalla polizia. Cosa è successo Tutto è iniziato con una chiamata al 118 per un servizio in via dei Marzi, in zona San Lorenzo. Il, un sarto in evidente stato di alterazione, è stato fermato da una volante mentre rompeva la vetrina del suo negozio. A scatenare lasarebbe stato l’avviso di sfratto per morosità. L’uomo continuava a dare un escandescenza e, a quel punto, i poliziotti hanno chiamato l’