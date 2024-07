Vestito Ilary Blasi Battiti Live | marca total black e scaletta seconda puntata

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 15 luglio 2024) L'estate 2024 ha segnato il ritorno in grande stile disul piccolo schermo. La nuova edizione di2024 è in onda su Canale 5 e lad'esordio ha realizzato un ottimo risultato: oltre 2,7 milioni di spettatori con una share del 22,4%, facendo meglio di Tim Summer Hits (collocato in altro giorno in palinsesto) su Rai1 condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu. Il pubblico più presente a seguire l'evento è stato quello degli adulti 15-34 anni, target sul quale la share ha superato il 27%. Nel corso dellasono stati molto apprezzati anche i collegamenti con le località turistiche più belle della Puglia con le esibizioni dei cantanti on the road. Il look diha incantato il pubblico con i suoi outfit straordinari e lo farà anche nelladistasera.