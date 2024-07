Tre turisti scomparsi nel nord Sardegna ricerche in corso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tre persone risultano disperse da ieri nel. Si tratta di un giovane inglese scomparso nella zona di Luogosanto, una anziana turista italiana in vacanza a Valledoria, e un'altra donna anziana scomparsa a Stintino. Le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, la protezione civile, sono impegnati nelleche vanno avanti senza sosta dalla serata di ieri. Il giovane inglese - Michael -, racconta la mamma, Cristina Pittalis, in un appello pubblicato sui social "è scomparso nelle campagne vicino a Luogosanto, Valdicorru. Sabato 13 luglio, alle ore 17/18 si è spogliato di tutto ed è scomparso. È alto 170cm, moro, capelli lunghi, rasati ai lati. È in stato confusionale, molto dimagrito dalle foto. Madre lingua inglese, ma parla benissimo l'italiano".