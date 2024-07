Tentato omicidio | accoltella una 33enne poi cerca di uccidere il compagno

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 15 luglio 2024) Unaè statata al volto da un uomo mentre stava camminando per strada nella frazione di Tivoli Terme. Fatti per i quali nella mattinata del 12 luglio scorso, nella frazione Villalba del Comune di Guidonia Montecelio, i militari dell’Arma dei Carabinieri e gli agenti del Commissariato Distaccato di “Tivoli-Guidonia” hanno arrestato un uomo di 66 anni, già noto per innumerevoli precedenti per reati contro la persona, contro il patrimonio, nonché per “stalking”. Polizia e Carabinieri – foto repertorio – (ilcorrieredellacitta.com)L’uomo è gravemente indiziato per, avvenuto sulla pubblica via, in danno di una donna di 33 anni che nelle scorse settimane aveva denunciato di aver da lui subito episodi di atti persecutori, da diverso tempo.