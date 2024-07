Tenta di rubare un motorino | minorenne denunciato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Viareggio, 15 luglio 2024 - Gli agenti della Squadra Anticrimine del Commissariato di Viareggio nella mattinata di ieri hanno bloccato un ragazzo che stavando diuno scooter che si trovava in sosta all’esterno della Stazione Ferroviaria di Viareggio. Nelle prime ore della mattina di ieri, il responsabile della Squadra Anticrimine del Commissariato di Viareggio, proprio mentre si stava recando a lavoro, ha notato un gruppo di 4 ragazzi fermo nei pressi degli stalli di sosta dei motocicli all’esterno della Stazione Ferroviaria di Viareggio. Il poliziotto notava che mentre tre ragazzi stavano da una parte, il quarto giovane armeggiava in maniera insolita presso uno scooter, quasi come se avesse smarrito le chiavi esse di forzarne il bloccasterzo.