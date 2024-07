Teatro Archeologico 2024 a Cortona tre giorni di spettacoli e non solo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Arezzo, 15 luglio– È tutto pronto per. Il 19, 20 e 21 luglio il Parcodispalancherà di nuovo i cancelli al festival teatrale organizzato dall’associazione culturale rumorBianc(O). Il programma della sesta edizione della rassegna propone una miscela scoppiettante di appuntamenti a cui faranno da scenografia le perle archeologiche del Sodo e la splendida. Un classico mix di cultura e intrattenimento alla maniera di rumorBianc(O), in un’atmosfera di autentica, stimolante convivialità. Per prendere parte agli eventi, è richiesta la prenotazione obbligatoria scrivendo una mail a [email protected] ed è possibile acquistare i biglietti in anticipo su Eventbrite. “Il nostro festival – dichiara Chiara Renzi – celebra la fusione tra l'arte teatrale e il nostro ricco patrimonio, offrendo al pubblico un'esperienza culturale immersiva e indimenticabile”.