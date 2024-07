Superbike | Toprak Razgatlioglu un’altra tripletta da titolo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 15 luglio 2024). Dopo Misano, infatti, ecco Donington. Unstratosferico si è preso tutte le luci delle scene anche in terra anglosassone dimostrando quanto sia forte, in questo momento, la sua BMW. E la Ducati, adesso, è davvero in difficoltà dinnanzi all’incidere della moto biancazzurra. Quasi in imbarazzo. Il centauro turco ha vinto ogni round in terra inglese (Superpole Race, Gara 1 e Gara 2 dopo aver conquistato, per giunta, anche la pole position) regalandosi un bel vantaggio in una nuova classifica piloti che grida, a gran voce, il nome del nuovo dominatore, un po’ a sorpresa, del Circus. Una forza che appare inarrestabile e che inchioda al muro Borgo Panigale e Alvaro Bautista, il campione del mondo in carica che per la prima volta in due anni e mezzo appare disarmato e piccolissimo di fronte al gigante turco.