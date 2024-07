Strade vuote e scuole chiuse è psicodramma Inghilterra | due milioni di persone si sono date malate

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Un Paese fantasma. Questa mattina, l’si è risvegliata più deserta che mai.e posti di lavoro decimati dalle assenze. Luoghi generalmente affollati come la stazione Waterloo di Londra, l’Aston Express Way e la Broad Street a Birmingham hanno lasciato spazio alle lacrime e alla delusione didi tifosi inglesi. Pendolari rimasti a casa e studenti che posdormire di più. La sconfitta contro la Spagna nell’ultimo atto degli Europei 2024 si è trasformata in un vero e proprioper un Paese beffato, ancora una volta, sul più bello. E se nel resto d’Europa la voglia di scherzare è tanta, inci si rinchiude in sé stessi, cercando di elaborare la seconda finale persa consecutiva.