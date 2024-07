Sinner problema evidente | ora lo sanno anche gli avversari

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 15 luglio 2024) Janniksi gode le vacanze prima di riprendere la preparazione in vista delle Olimpiadi: c’è però un, deve risolverlo La Sardegna per ricaricare le pile e ripartire. Jannikha voluto dimenticare Wimbledon con qualche giorno di mare con la sua fidanzata Anna Kalinskaya, lasciando a riposo il proprio fisico, stremato dopo un’annata giocata ad altissimi livelli. Il numero 1 al mondo si può proiettare ora alle Olimpiadi che partiranno tra 10 giorni a Parigi. Ancora la terra rossa con l’obiettivo di portare a casa una medaglia che per l’Italia sarebbe storica, considerato che soltanto in un’occasione si è riusciti a portare a casa un bronzo. Un torneo particolare che vedrà al via tutti i migliori tennisti del mondo e che si giocherà al meglio dei tre set.