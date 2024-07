Saldi estivi avanti fra alti e bassi | L’inizio deve essere posticipato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024). L’andamento dei, cominciati in Toscana sabato 6 luglio e che dureranno fino al 6 settembre, è per il momento piuttosto ondivago in centro a Prato. A giorni dove le cose sembrano andare meglio se ne alternano altri dove invece la situazione è decisamente più stagnante, per via ad esempio di un flusso minore di persone in giro per le strade. Ma fra le cause, i negozianti inseriscono anche la data d’inizio delle “grandi occasioni”. Che a loro avviso arriva decisamente troppo presto rispetto a quelle che sono le condizioni climatiche degli ultimi anni, sia durante l’inverno che in estate. La proposta - che si ripresenta ogni volta si torna a parlare di- è quella di posticipare il tutto almeno di un mese. "Sarebbe sicuramente utile.