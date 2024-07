Rosanna Fratello spopola su TikTok con Se T’amo T’amo | testo e significato

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 15 luglio 2024) Un ritmo incalzante, una voce cristallina e unche sembra scritto oggi: Seha portatosu, dove il brano uscito nel 1982 è diventato una vera e propria hit. La canzone sta vivendo una vita propria da diversi mesi, almeno da quando Stefano Miele del Grandeha permesso che tornasse alla ribalta. “Tu non sei quella di Sono una donna, non sono una santa: sei quella di Se”, aveva detto all’artista di Cinisello Balsamo, dando così avvio a un nuovo corso per il singolo scritto da Cristiano Malgioglio, che lei ha avuto modo di ringraziare più volte. Ildi SeIl brano racconta di un amore travolgente e per il quale la donna della canzone sembra essere disposta a tutto.