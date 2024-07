Pupo la dipendenza dal sesso e il tradimento della madre | Crescendo l’ho perdonata mio padre non era un uomo facile

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 15 luglio 2024) «Le sofferenze che ho attraversato mi hanno reso migliore. Fossi scomparso 15 anni fa, sarei passato alla storia come il cantante pop che si era mangiato tutto, un cretino». Al CorriereSera parla Enzo Ghinazzi, per tutti, una vita per la musica ma non solo. Il cantante, 68 anni, è noto anche per aver affrontato la ludopatia, e per la sua relazione poliamorosa con la moglie Anna e la compagna Patricia, un rapporto complesso che ha imparato a gestire con il tempo: «Loro due si vogliono un gran bene. Mi sono sposato a 18 anni e mezzo con Anna. Il 28 luglio facciamo 50 anni di matrimonio, porto tutta la famiglia a New York. Con Patricia stiamo insieme da 35 anni, non intende aspettare l’anniversario dei 50, vuole che la porti una settimana in viaggio al più presto, mi toccherà accontentarla.