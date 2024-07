Previsioni meteo condizioni stabili e in prevalenza soleggiate

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 15 luglio 2024)Italia La situazione. Secondo le, nel corso della prossima settimana la permanenza dell’anticiclone alle latitudini mediterranee determineràdi tempo insoleggiato sull’Italia. Le temperature aumenteranno gradualmente, sia al Centro-Sud, dove il caldo è già intenso, ma anche al Nord, dove il caldo al momento è ancora tutto sommato accettabile. Il clima sarà spesso afoso, soprattutto nei grandi centri urbani e lungo i litorali, e in particolare dopo nelle ore serali, quando il caldo sarà ancora intenso e inizierà ad aumentare il tasso di umidità. E’ atteso però l’arrivo di qualche disturbo tra lunedì sera e martedì sull’arco alpino, per il passaggio della coda di un fronte atlantico in scorrimento sull’Europa centro-settentrionale, foriero di alcuni rovesci o temporali.