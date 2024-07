Ponte Uccellino modifiche alla viabilità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Da martedì, per una durata di circa due mesi, anche su un tratto di stradelloBasso, oltre che suldell’, la circolazione sarà a senso unico alternato, per consentire i lavori di costruzione del nuovoa un centinaio di metri da quello attuale. In particolare, durante questa fase di lavori, sarà realizzato un nuovo percorso stradale alternativo all’attuale tracciato di stradelloBasso su cui, successivamente, sarà deviato il traffico per consentire il proseguimento delle attività lungo l’asse stradale già esistente, dove sarà realizzata la nuova rampa di accesso al nuovo. In questo modo, non sarà quindi mai interrotta la circolazione stradale. Una volta che il nuovosarà completato, il percorso alternativo sarà destinato all’accesso dei residenti e al collegamento con la rete ciclabile.