Pistoiese caccia a quote di qualità Cuomo e Diodato ok sogno Nespola

(Di lunedì 15 luglio 2024) La costruzione di un organico vincente passa anche dalla scelta dei giocatori under che dovranno essere impiegati obbligatoriamente durante le partite. Fino all’anno scorso erano quattro i giovani che da regolamento dovevano essere impiegati ad ogni gara, mentre per la stagione 2024/2025, il numero minimo diè sceso a tre. Spazio dunque ad un 2004, un 2005 e un 2006 i quali dovranno rimanere in campo per tutti e novanta minuti. Saranno almeno sette, ma forse anche uno in più, gli under nella rosa della squadra arancione, tre dei quali sono già stati annunciati nei giorni scorsi. Lagonigro, portiere classe 2006, Prosen, difensore del 2007, e Grilli, centrocampista classe 2004, fanno già parte del plotone che sarà agli ordini di Giacomarro, ma ben presto, come annunciato dal diesse Taibi, se ne aggiungeranno altri.