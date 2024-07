Pastore 66enne trovato morto in campagna Infarto per il troppo caldo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 15 luglio 2024) La comunità di Castilenti è stata scossa dalla tragica morte di undi origine romena, avvenuta ieri sera nelle campagne teramane. Il, dipendente da oltre vent’anni di un’azienda ovina locale, non è rientrato dal pascolo con il gregge, spingendo il titolare dell’azienda a chiamare i soccorsi. Dopo circa un’ora di ricerche, sanitari e carabinieri hannol’uomo privo di vita.Leggi anche: Roma, uomo ucciso dalil corpo in strada Il medico legale, giunto sul posto, ha stabilito che la causa del decesso è stata un, probabilmente aggravato dal grandedel pomeriggio. L’uomo sarebbetra le 14 e le 16, nelle ore di massima esposizione al sole. La pm di turno, Francesca Zani, ha effettuato l’ispezione cadaverica e ha autorizzato la restituzione della salma alla famiglia per la sepoltura.