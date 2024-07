Pallone d’Oro è corsa a tre | la situazione dopo Euro 2024 e Copa America

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2024)e la Coppahanno fornito importanti indicazioni anche per laal prossimo. Le due competizioni si sono concluse con i successi rispettivamente di Spagna e Argentina. Niente italiani e giocatori della Serie A tra i principali favoriti dei bookmaker per il prossimo. Secondo quanto riportato da Agipronews, incidono il deludentepeo della nazionale e la mancanza di squadre italiane nei quarti di Champions. Laal premio Secondo Adnkoronos l’unico nome in lizza è quello di Lautaro Martinez, sceso su Sisal a quota 66, grazie ad unavinta da protagonista, con gol decisivo in finale e titolo di capocannoniere. Nelle previsioni di Snai si prospetta unaa tre: in pole c’è Vincius Junior, offerto a 1,80, seguito da Rodri a 3 e da Jude Bellingham a 4,50.