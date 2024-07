Pallanuoto | il Setterosa da domani a Napoli per preparare le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) Di ritorno da Rotterdam e dopo alcuni giorni di riposo, la Nazionale femminile disi raduna in collegiale al Centro Federale di“Felice Scandone” daal 23 luglio, e in common training con il Canada dal 17 al 21. Sabato 20 luglio alle 18.45 il test ufficiale proprio contro le canadesi, che sarà l’ultima uscita delle azzurre prima delledi Parigi. Le convocate delsono le 13 che parteciperanno alle, più Morena Leone come aggregata. Questo l’elenco completo: Sofia Giustini (Sabadel), Silvia Avegno (Matarò), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/Rapallo), Caterina Banchelli, Domitilla Picozzi, Giuditta Galardi e Agnese Cocchiere (SIS Roma), Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Aurora Condorelli, Giulia Viacava, Chiara Tabani, Dafne Bettini e Morena Leone (L’Ekipe Orizzonte).