Omicidio carabiniere Cerciello Rega concessi domiciliari a Hjorth

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 15 luglio 2024)gli arrestia Gabriel Christian Natale, uno dei responsabili della morte del vicebrigadiere Mario, ucciso a Roma nel luglio del 2019.La Corte d'Assise di Appello Roma, accogliendo una istanza avanzata dai difensori, ha disposto la misura per, che il 3 luglio scorso ha visto ridursi la pena a 11 anni e 4 mesi. I giudici hanno stabilito che la detenzione debba avvenire, così come chiesto, nell'abitazione della nonna del ragazzo a Fregene, sul litorale romano. Per la stessa vicenda Lee Elder Finnegan ha avuto una riduzione a 15 anni e due mesi di carcere. La reazione della moglie del militare"Lo sconcerto è tanto dopo la decisione della seconda corte d'assise di Roma di accogliere le richieste deiper Gabriel Natale