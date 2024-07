Oltre 30mila per i Due Mondi Più 20 per cento di biglietti venduti | Spoleto è capitale della cultura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Non poteva mancare il tutto esaurito al concerto finale di ieri sera, che ha chiuso il 67/o Festival dei Duedi. Sul palco Barbara Hannigan, alla guida dell’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia come direttrice e soprano. In piazza Duomo sono arrivati 2.500 spettatori, il massimocapienza. Ieri mattina, prima del concerto di chiusura, è stato tracciato il bilancio finalemanifestazione. Ed è assolutamente soddisfacente. L’edizione 2024 del Festival dei Due, la quarta diretta da Monique Veaute, ha infatti chiuso il sipario con30.000emessi (più 20% rispetto al 2023) e 753.000 euro di incasso lordo (+ 18% rispetto al 2023). Dei 57 titoli in cartellone, le 112 rappresentazioni totali hanno registrato una percentuale media di occupazione diil 92%.