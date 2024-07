Maggie Pescetto Olimpiadi Parigi 2024 vela | scheda e giorni di gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 luglio 2024)rappresenterà l’Italia ai Giochi diin occasione del debutto olimpico del Kite. Nata in Irlanda, entra a 17 anni nella Nazionale azzurra passando poi nel 2019 dal kitesurf al kitefoil. Ha il merito di farsi trovare pronta nell’evento più importante della campagna a cinque cerchi, conquistando il pass per lealla prima chance utile nei Mondiali di Den Haag 2023. A Marsiglia può ambire ad un piazzamento di prestigio, mentre servirà una prestazione superlativa per accedere alla Finale e salire sul podio. Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Waterford (Irlanda), 16 novembre 2000 Sport e disciplina:(Formula Kite) Quando gareggia: dal 4 all’8 agosto .