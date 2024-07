Lipari è il 34enne Mihai Botez la vittima del terribile schianto con il gommone Recuperato il corpo lo strazio degli amici | Addio Micio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tragica morte a, nelle Eolie, per, cittadino rumeno di 34 anni. Il suo cadavere è statodalla Capitaneria di porto nella notte tra sabato e domenica dopo l’allarme lanciato da alcuni pescatori.viveva da anni aed era benvoluto da tutti. L’autista delche lo trasportava era alterato dall’uso di stupefacenti e sostanze alcoliche e dovrà risponderne.Leggi anche: Tre persone disperse in Sardegna: ricerche senza sosta e appelli sui social Il ritrovamento Ildisi trova ora all’obitorio del cimitero di, a disposizione del magistrato della Procura di Barcellona che sta indagando sulle cause della tragedia. Secondo una prima ricostruzione,voleva raggiungere Vulcano per una serata in discoteca ma è finito in mare.