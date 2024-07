La spugna che fa miracoli | Così nascono grattacieli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Forlì, 15 luglio 2024 – Unamarina può avere molto da insegnarci, anche come costruire edifici avveniristici, navi capaci di fendere le acque, aerei di ultima generazione e molto altro ancora. Ad assicurarlo è il fisico forlivese Sauro Succi, noto in ambito internazionale per essere uno dei fondatori dei metodi reticolari di Boltzann per la fluidodinamica. I suoi recenti studi sulladel Pacifico Euplectella Aspergillum sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista Nature, la più importante al mondo nel settore, e sono durati circa due anni, svolti in collaborazione con altri scienziati italiani: la ricerca ha vinto il premio Aspen Institute Italia 2024. "Come spesso capita nel mondo della scienza – racconta Succi –, tutto è partito da un moto di curiosità nato dalla semplice osservazione.