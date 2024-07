La linea verticale la recensione della serie tv | un delicato ritratto della lotta contro il tumore

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 15 luglio 2024) “La” è unatelevisiva italiana che offre uno sguardo intenso e toccante sulla vita all’interno di un ospedale. Andata in onda per la prima volta nel 2018, laè basata sull’omonimo romanzo autobiografico di Mattia Torre, il quale ha anche scritto e diretto gli episodi. La trama segue le vicende di Luigi, un uomo di mezza età che, dopo una diagnosi di cancro, si ritrova immerso nella realtà ospedaliera. Attraverso una narrazione che bilancia sapientemente il dramma e l’umorismo, “La” esplora temi profondi come la malattia, la sofferenza, la resilienza e il sistema sanitario italiano. Ogni episodio offre una finestra sulle dinamiche umane che si sviluppano in un reparto ospedaliero, mostrando il lato più umano e autentico di medici, pazienti e familiari.