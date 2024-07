Il Newcastle punta all’ala del Bayern Monaco

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 15 luglio 2024) Breaking: Secondo quanto riferito, ilUnited avrebbe avviato un’indagine su un possibile ingaggio dalquesta estate, poiché l’allenatore Eddie Howe ha richiesto un giocatore per le posizioni offensive. Si ritiene che una delle priorità di Howe sia un’ala, e questo ha portato ila chiedere informazioni sulla possibilità di ingaggiare la stella delSerge Gnabry, che probabilmente sarà reso disponibile al giusto prezzo questa estate. Dopo aver speso 50 milioni di sterline per ingaggiare Michael Olise dal Crystal Palace, sembra che 40 milioni di sterline basterebbero per convincerli a lasciare andare Gnabry, anche se resta da vedere dove il nazionale tedesco sceglierà la sua prossima squadra. Ilnon è in Champions League, quindi Gnabry potrebbe pensare che potrebbe fare di meglio che accettare un’offerta da St James’ Park, mentre altri grandi club potrebbero prendere in considerazione la sua situazione se fosse davvero disponibile per soli 40 milioni di sterline.