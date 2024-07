Il Cannibale è tornato Luca Innocenzi fa sua la Quintana di Ascoli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024)fa il bis e dopo ladi Foligno conquista anche quella “gemella“ diPiceno. Il quarantunenne cavaliere folignate, infatti, ha vinto per il sestiere di Porta Solestà il palio di luglio delladiPiceno, che si è disputati nella serata di sabato. Per il cavaliere gialloblù si tratta del 17esimo palio conquistato alla rievocazione storica ascolana, il 33esimo per il suo sestiere, il più vincente dei sei che si sfidano negli assalti al Moro posto al centro del campo dei giochi dello Squarcia. Una giostra spettacolare ma letteralmente dominata dache, in sella a Kathy Way, purosangue inglese di nove anni, è stato in testa alla classifica fin dalla prima delle tre tornate. Il cavaliere del sestiere del Sole ha vinto raggiungendo quota 2046 punti ed ha preceduto Lorenzo Melosso di Porta Romana (1968), Denny Coppari di Porta Tufilla (1938), Tommaso Finestra di Sant’Emidio (1922), Davide Dimarti della Piazzarola (674) e Lorenzo Savini di Porta Maggiore (618).