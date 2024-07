I Simpson avevano previsto anche l’attentato a Trump? Il caso dell’episodio cancellato dalla programmazione tv

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) “È successo di nuovo”, avrebbe detto Phil Wenneck (aka Bradley Cooper) di Una Notte da Leoni 2. Sì, perché I, l’iconico cartone animato ideato da Matt Groening, è diventato noto, negli anni, per aver predetto innumerevoli eventi che hanno segnato la storia americana recente. E non è passato inosservato a un utente di X il cambio diindetto dall’emittente televisiva Channel 4, che ha sostituito l’episodio 16 della settima stagione, intitolato “Lisa, l’Iconoclasta”, con uno più recente. Wondered at first why Channel 4 just pulled the scheduled broadcast of ‘Lisa The Iconoclast’, but I think I get pic.twitter.com/vMjvTawacn — RopesToInfinity (@RopesToInfinity) July 14, 2024 La scelta è connessa, probabilmente, a quanto accaduto in Pennsylvania nelle ore precedenti l’orario di trasmissioneper la puntata, ovvero il tentato omicidio del candidato alla Presidenza americana, Donald