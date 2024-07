Guardia medica turistica Ritorna il servizio estivo nei comuni di montagna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Grazie ai ‘medici di base’ nei dieciappenninici modenesi nei giorni scorsi è tornato ad essere attivo ildi assistenza medico-generica per turisti italiani e stranieri e lavoratori stagionali, assicurando interventi medici ambulatoriali e a domicilio. La recente riorganizzazione dei servizi Usl Modena ha riguardato anche questo, apprezzatissimo dai turisti, che verrà garantito dai medici di medicina generale del territorio attraverso l’applicazione di quanto previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale, in base al quale il medico effettua visite occasionali in favore di cittadini non residenti che si trovino occasionalmente in località turistiche, con costo a carico del paziente. Come negli anni passati, restano in vigore alcune regole di accesso agli ambulatori medici: non è possibile, infatti, recarsi direttamente dalla; è necessario contattare telefonicamente la sede più vicina e seguire le indicazioni del medico, che valuterà se invitare il paziente a recarsi in ambulatorio, fornire un consulto telefonico o se invece recarsi al domicilio.