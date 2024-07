Grazie per essere qui con noi L’omaggio dei parenti delle vittime

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) AREZZO "Unapagine più tragiche della nostra storia". Ha gli occhi arrossati Marzia Mercantini mentre racconta la storia di suo zio, trucidato a soli vent’anni dalla violenza nazista. L’eccidio di San Polo ad Arezzo di ottanta anni fa continua a mantenersi vivo nei ricordi degli aretini e non solo. Ieri è stata una giornata speciale perché a presenziare alla commemorazione della strage c’era una persona che con il suo gesto ha segnato la storia e ha dato ancora più senso a questo giorno. Laura Ewert è la nipote del tenente colonnello tedesco Wolf Ewert che diede l’ordine di uccidere quelle 65 anime. Tra loro alcuni bambini e una donna incinta. I cittadini, e in particolare chi ha vissuto quel giorno sulla propria pelle e ne ha pagato le conseguenze, sono entusiasti per la presenza insolita.