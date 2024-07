FOTO Benevento ora si fa sul serio | giallorossi in viaggio verso il ritiro di Roma

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSono 27 i calciatori saliti sul pullman che alle 9:30, in perfetto orario, si è messo inper portare la comitiva giallorossaildel Mancini Park Hotel, dove ilresterà fino al 4 agosto, una settimana prima dell’esordio in Coppa Italia contro il Taranto (11 agosto) al “Ciro Vigorito”. Quattro i portieri, vale a dire i giovani Nunziante, Esposito, Lucatelli e Manfredini mentre per ora resta fermo ai box Paleari, che deve ancora completare le visite mediche ma no è certo un mistero che l’estremo difensore di Giussano si sta guardando intorno perché ha il contratto in scadenza nel 2025 e preferirebbe non iniziare la stagione in giallorosso senza il prolungamento dell’accordo che la Strega non ha intenzione di proporgli.